Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Анапа поможет Темрюкскому району и усилит меры безопасности на инфраструктурных объектах и транспортных узлах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anapa-pomozhet-temryukskomu-rajonu-i-usilit-mery-bezopasnosti-na-infrastrukturnyh-obektah-i-transportnyh-uzlah
Анапа поможет Темрюкскому району и усилит меры безопасности на инфраструктурных объектах и транспортных узлах
Фото t.me/anapaofficial

Глава Анапы Василий Швец провел заседание оперативного штаба, участники которого обсудили ЧП на Крымском мосту.

Мэр города подчеркнул, что курорт окажет любую необходимую помощь Темрюкскому району, например, по доставке пищи, питьевой воды, а также работе волонтеров.

«Все городские службы и правоохранительные структуры Анапы работают в режиме повышенной готовности. Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, жд- и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций», — отметил мэр города-курорта.

По словам главы города, курортный сезон в Анапе проходит в штатном режиме. Из-за пика высокого сезона все ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме, но также существуют резервы, чтобы избежать перебоев в работе, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Читайте также: Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.

Статьи
Диетолог назвала топ-5 продуктов, которые очень быстро приводят к лишнему весу
Диетолог назвала топ-5 продуктов, которые очень быстро приводят к лишнему весу
Орехи гинкго: чем полезны и кому нельзя
Орехи гинкго: чем полезны и кому нельзя
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя пить больше четырех чашек чая в день
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя пить больше четырех чашек чая в день
Сыр с плесенью: основные виды и особенности
Сыр с плесенью: основные виды и особенности
Рак поджелудочной железы: причины, симптомы и лечение
Рак поджелудочной железы: причины, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях