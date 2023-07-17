Анапа поможет Темрюкскому району и усилит меры безопасности на инфраструктурных объектах и транспортных узлах

Глава Анапы Василий Швец провел заседание оперативного штаба, участники которого обсудили ЧП на Крымском мосту.

Мэр города подчеркнул, что курорт окажет любую необходимую помощь Темрюкскому району, например, по доставке пищи, питьевой воды, а также работе волонтеров.

«Все городские службы и правоохранительные структуры Анапы работают в режиме повышенной готовности. Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, жд- и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций», — отметил мэр города-курорта.

По словам главы города, курортный сезон в Анапе проходит в штатном режиме. Из-за пика высокого сезона все ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме, но также существуют резервы, чтобы избежать перебоев в работе, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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