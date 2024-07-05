Анапа обогнала все курорты Краснодарского края по росту турпотока за год

Среди курортов Краснодарского Анапа стала самым быстрорастущим направлением.

Эксперты оценивают, что турпоток на курорте вырос от 8% до 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Сочи при этом турпоток вырос только на 5%.

Медленный рост турпотока в Сочи специалисты связывают с резким подъемом цен на авиабилеты. В связи с этим многие туристы предпочитают ездить на отдых на Черноморское побережье на автомобиле, а до Анапы в таком случае добраться быстрее и проще.

Гендиректор компании-туроператора Сергей Ромашкин отметил, что отсутствие аэропорта, которое было недостатком Анапы и Геленджика, сейчас стало их достоинством.

По словам генерального директора компании-туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, то, что когда-то было недостатком Анапы и Геленджика (в последнем рост турпотока за год составил 18%) – речь про отсутствие аэропорта – в итоге оказалось их достоинством.

«Нынешние цены на авиабилеты из Москвы в Сочи никак не помогают развитию внутреннего туризма: цена перевалила за 30 тыс. рублей, на семью выходит 100 тыс. рублей. Железнодорожных билетов давно нет в продаже, поэтому в Анапу сейчас можно доехать только на машине, что очень сокращает бюджет поездки», — отметил эксперт.

Также в Анапе за последние годы появилось много новых отелей, в том числе пятизвездочные. Среди отдыхающих особо ценится формат «все включено» — такой сегмент занимает до 40% от общего количества гостиниц, в Сочи же — всего до 10%.

В прошлом году Анапа приняла около 5 млн туристов — это на 20% больше, чем годом ранее. В 2024 году рост турпотока прогнозируется еще на уровне 20%, сообщает пресс-служба РСТ.

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