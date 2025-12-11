Анапа, Новороссийск и Сочи стали лучшими городами Кубани по развитию МСП

Результаты рейтинга объявили на заседании Совета по развитию предпринимательства, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Он отметил, что за последние пять лет количество субъектов МСП на Кубани выросло на 20,2% и достигло почти 320 тыс. По этому показателю край является лидером в ЮФО и занимает четвертое место среди регионов России.

«Выручка малого и среднего бизнеса за этот период увеличилась в 1,8 раза и по итогам прошлого года достигла почти 5 трлн рублей. Численность занятых в сфере МСП составляет 46,1% от общей численности занятых в экономике края. Такое развитие говорит о том, насколько бизнесу в регионе комфортно», — подчеркнул Руппель.

На заседании обсудили действующие меры господдержки, а также итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию МСП в 2024 году. Рейтинг ведут по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности сформировал перечень из 22 показателей, среди которых доля населения, вовлеченного в сектор МСП, эффективность мер краевой поддержки, качество работы муниципальных команд. Исходя из них оценивали работу территорий.

«В рамках рейтинга взяли за основу данные 2023 года и отметили команды, которые улучшили свои показатели в 2024 году. Учли потенциал, возможности и ресурсы территорий. Среди городских округов в тройку лидеров вошли Анапа, Новороссийск и Сочи. Среди районов — Туапсинский муниципальный округ, Новокубанский, Динской, Павловский и Северский районы. Пятерка районов лидеров по сравнению с 2023 годом полностью обновилась», — сообщил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

Участники заседания также определили дальнейшие шаги, направленные на усиление поддержки МСП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

