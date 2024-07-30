Анапа и Сочи в топ-3 лидеров среди недорогих пляжных направлений в августе

На первом месте Анапа. Десятидневный отдых на двоих в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 78 тыс. 600 рублей.

На второй строчке разместился Сочи. Минимальная цена на туры в город-курорт составляет 96 тыс. рублей с проживанием в отеле три звезды с полным пансионом. Третье место у Абхазии, стоимость самого дешевого турпакета здесь составит 99 тыс. 400 рублей.

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