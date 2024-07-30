Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Анапа и Сочи в топ-3 лидеров среди недорогих пляжных направлений в августе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/anapa-i-sochi-v-top-3-liderov-sredi-ne-dorogih-plyazhnyh-napravlenij-v-avguste
Видео канала «Кубань 24»

На первом месте Анапа. Десятидневный отдых на двоих в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 78 тыс. 600 рублей.

На второй строчке разместился Сочи. Минимальная цена на туры в город-курорт составляет 96 тыс. рублей с проживанием в отеле три звезды с полным пансионом. Третье место у Абхазии, стоимость самого дешевого турпакета здесь составит 99 тыс. 400 рублей.

Читайте также: запретить продажу алкоголя возле пляжей предложили в Госдуме.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях