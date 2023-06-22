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Анапа и Новороссийск вошли в десятку популярных направлений для поездок по местам воинской славы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anapa-i-novorossijsk-voshli-v-desyatku-populyarnyh-napravlenij-dlya-poezdok-po-mestam-voinskoj-slavy
Анапа и Новороссийск вошли в десятку популярных направлений для поездок по местам воинской славы
Фото пресс-службы администрации Анапы

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные города-герои и города воинской славы для путешествий в июне.

Первое место в списке у Санкт-Петербурга — это город-герой Ленинград. Отдых в июне там бронируют в среднем на 6 ночей, цена за номер в сутки составляет 4,6 тыс. рублей.

На втором месте — город воинской славы Анапа. Туда в июне туристы едут на 10 дней, средняя цена номера в сутки составляет 3,3 тыс. рублей.

Третье место у Москвы. Средняя продолжительность поездок в столицу — 5 дней и 3,5 тыс. рублей за номер в сутки.

Также в десятку популярных городов-героев и городов воинской славы для путешествий вошли Феодосия, Севастополь, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск, Владивосток и Тула, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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