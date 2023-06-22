Анапа и Новороссийск вошли в десятку популярных направлений для поездок по местам воинской славы

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные города-герои и города воинской славы для путешествий в июне.

Первое место в списке у Санкт-Петербурга — это город-герой Ленинград. Отдых в июне там бронируют в среднем на 6 ночей, цена за номер в сутки составляет 4,6 тыс. рублей.

На втором месте — город воинской славы Анапа. Туда в июне туристы едут на 10 дней, средняя цена номера в сутки составляет 3,3 тыс. рублей.

Третье место у Москвы. Средняя продолжительность поездок в столицу — 5 дней и 3,5 тыс. рублей за номер в сутки.

Также в десятку популярных городов-героев и городов воинской славы для путешествий вошли Феодосия, Севастополь, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск, Владивосток и Тула, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

Читайте также: Адлер вошел в топ-3 мест для отдыха с детьми в июне.