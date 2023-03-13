Анапа, Горячий Ключ и Адлер вошли в топ-10 направлений для экономного отдыха весной

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные и самые экономные направления для поездок на отдых весной этого года.

На первом месте рейтинга находится Анапа. Там ночь в гостинице стоит около 1,8 тыс. рублей. В среднем россияне бронируют 11 ночей. На втором месте — абхазский курорт Гагра. Третье место заняла Пермь. Там ночь в отеле стоит 1,5 тыс. рублей и 1,6 тыс. рублей.

Адлер занял шестое место. Там отдых обойдется 1,6 тыс. рублей. Горячий Ключ находится на восьмом месте (1,5 тыс. рублей в сутки). Замыкает десятку популярных направлений для экономных туристов курорт Лермонтово (1,4 тыс. рубле в сутки).

Дешевле всего отдыхать в Евпатории. Там стоимость одних суток в гостинице составляет 486 рублей, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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