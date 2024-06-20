Аналог «Пушкинской карты» для участников СВО может появиться в России

Проект предлагают назвать «Верещагинской картой». По ней участники и ветераны спецоперации, а также их семьи смогут бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры.

Письмо с соответствующей инициативой первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила в Минкультуры. Предлагается реализовывать новую программу как полный аналог «Пушкинской карты», по которой молодые люди сейчас получают 5 тыс. рублей на культурный досуг. При этом на баланс карт для участников и ветеранов СВО намерены зачислять по 15 тыс. рублей.

Одна из целей проекта — социокультурная реинтеграция участников СВО. Его концепцию планируют представить к 1 июля. К началу октября рассчитывают проработать все технические и цифровые аспекты.

Распространить действие новой программы предлагают как на непосредственных участников боевых действий, так и на людей, которые работают в зоне СВО по различным специальностям, в том числе на врачей.

«Одним из ключевых факторов успешной ресоциализации и возвращения в мирную жизнь для любого человека является поддержка собственного культурного уровня, а также нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Этому способствует посещение музеев и выставок, концертов классической и народной музыки, театральных постановок», — приводят текст обращения «Известия».

Читайте также: семьям участников СВО окажут психологическую поддержку в Краснодарском крае.