Аналог «Октоберфеста» предложили создать в России

Специализированные ярмарки с пивом отечественных производителей предложили запустить по аналогии с винными ярмарками.

Информацию об этом представили в проекте федерального закона, который подготовил Минпромторг России. В настоящий момент инициатива находится на стадии проработки при участии отраслевых ассоциаций и бизнеса.

В министерстве отметили, что инициатива по созданию национального «Октоберфеста» направлена на поддержку российской пивоваренной отрасли в связи со спадом продаж и снижения производства пива.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-ноябре 2025 года выпуск напитков брожения сократился на 0,5% год к году — до 845,8 млн декалитров, сообщает «Ъ».

«Октоберфест» — самая популярная пивная ярмарка в Европе. Ее проводят в Мюнхене. В 2025 году на фестивале продали более 6 млн л пива. Помимо продажи пива на нем проводят музыкальный фестиваль, костюмированные шествия и организуют другие развлечения.

