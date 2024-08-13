Аналитики назвали топ вакансий августа от 90 тыс. рублей в Краснодаре

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы проанализировал 129 тыс. вакансий в крупнейших городах РФ и отобрал наиболее интересные предложения августа в краевой столице.

В кубанском центре открыта вакансия менеджера по подбору персонала с заработной платой от 100 тыс. рублей. Работнику предлагают свободный график и возможность совмещения с основной работой. Также в Краснодаре предлагают работу монтажнику слаботочных сетей с зарплатой от 100 тыс. рублей. Для этого нужны водительские права категории «В». Кроме того, в рейтинг попали вакансия водителя бензовоза с зарплатой от 100 тыс. рублей и ведущего инженера-энергетика с зарплатой от 90 тыс. рублей.

В числе лучших вакансий августа — предложения в ритейле и сфере оптовых продаж, производстве и строительстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT, сообщает пресс-служба SuperJob.

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