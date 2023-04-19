Аналитик спрогнозировал рост спроса на бензин на 5% с началом дачного сезона

С началом дачного сезона люди чаще пользуются личными автомобилями для выезда за город. Однако, по мнению эксперта, ожидать резкого увеличения спроса на бензин не стоит.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов полагает, что спрос на топливо с началом дачного сезона вырастет в пределах 5%. Он объясняет это тем, что в последние годы горожане используют машины вне зависимости от сезона и не только для поездок на дачи.

«Безусловно, есть регионы с определенными погодными условиями, где машины на зиму ставят в так называемые зимние гаражи, и пока снег не сойдет, выехать не получится. Но в Центральной России такого практически нет. Спрос на топливо с началом дачного сезона растет в пределах 5%», — сказал Адамидов.

Он также подчеркнул, что нет оснований для опасений, что в каких-то российских регионах может возникнуть дефицит бензина. Также, по его мнению, дачный сезон не повлияет на цены топлива.

Аналитик перечислил факторы, от которых зависят цены на бензин.

«Первое – это общая торговая политика нефтяных компаний. Второе — налоговые новации, вопросы с демпфером, с обратным или с прямым акцизом обычно влияют, но в этом смысле год должен быть более-менее спокойным. Третий фактор — вопросы, связанные с реконструкцией мощностей, которые могут приводить к перебоям в поставках, какие-то внешние шоки, например, в прошлом году были проблемы с логистикой. Сейчас ситуация на рынке топлива стабилизировалась», — цитирует Адамидова радио Sputnik.

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