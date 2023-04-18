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Вред здоровью и экологии: автоэксперт рассказал, чем опасны клумбы из старых шин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vred-zdorovyu-i-ekologii-avtoekspert-rasskazal-chem-opasny-klumby-iz-staryh-shin
Вред здоровью и экологии: автоэксперт рассказал, чем опасны клумбы из старых шин
Фото solidwaste.ru

Несмотря на низкую стоимость и долговечность дачных клумб из старых покрышек, такой декор вредит экологии.

Об этом рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

«Автомобильные покрышки — это отходы четвертого класса опасности, достаточно серьезная угроза. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины мы почему-то не считаем опасными и ставим клумбы из них перед своими домами. Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье, у человека могут развиться острые респираторные заболевания», — объяснил он.

Шины лучше всего сдавать на утилизацию и переработку, например на шиномонтаж, посоветовал Трошанов.

«Там за определенную плату сами утилизируют покрышки. Во-вторых, можно сдать старые шины в специальную экологическую службу, такие есть во многих регионах страны. При поддержке местных властей активисты собирают опасные бытовые отходы и утилизируют их бесплатно. В-третьих, есть предприятия, которые принимают шины и даже платят за них какие-то деньги», — цитирует Антона Трошанова радио Sputnik.

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