Аналитик Геллер оценил идею создания в России сервиса для проверки нянь

С инициативой создать государственную платформу для проверки нянь выступили депутаты Госдумы РФ.

Эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер отметил, что создание государственной платформы для проверки нянь реально, однако для поддержания ее работы потребуются большие вложения.

Геллер считает, что подобная платформа необходима, поскольку сейчас тяжело найти объективную информацию о специалистах при выборе услуги. Он пояснил, что для реализации проекта нужно создать портал, на который будут загружаться базы данных документов.

«За этим продуктом нужно следить большому количеству сотрудников. В любом случае это реализуемо. Вопрос в том, насколько есть запрос именно на эту инициативу», — подчеркнул эксперт.

По его словам, частные структуры пока не смогли создать подобных порталов, обеспечивающих безопасность соискателей.

«Реализовать это возможно, но жалко, что данной проблемой не занялись общественные и коммерческие структуры, чтобы не тратить государственные деньги» — отметил Геллер.

Эксперт добавил, что некоторые компании отдают документы посторонним или теряют из-за взломов, поэтому безопаснее делиться данными с государственными сервисами, чем с ИП, сообщает 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты ГД РФ направили обращение на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с просьбой рассмотреть возможность создания сервиса для проверки нянь и домашних помощников на портале «Госуслуги». По словам авторов инициативы, это даст возможность узнавать информацию о судимости, психических расстройствах и наличии необходимых медицинских справок у соискателей.

