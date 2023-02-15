Американский фармпроизводитель приостановил поставки «Виагры» в Россию

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» сообщила о приостановке поставок «Виагры» в таблетках. В Минпромторге РФ сообщают, что в России имеется возможность производства аналогов.

В ведомстве отметили, что производство препарата «Виагра», соответствующего международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, не локализовано в РФ.

«В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировал о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки», — сообщили в Минпромторге.

В рамках госпрограммы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» поддержали проект по проведению клинических исследований препарата с указанным действующим веществом в форме таблетки. Его зарегистрировали и регулярно вводят в гражданский оборот.

В настоящее время имеется технологическая возможность производства этого препарата в стране.

Также сообщается, что по данным госреестра лекарственных средств, в РФ 36 компаний имеют 49 регистрационных удостоверений на препараты с этим действующим веществом.

Объем производства этих лекарств по итогам первых трех кварталов прошлого года вырос более чем на 11%. Объем продаж за тот же период увеличился на 15%, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край занял 2 место в РФ по продажам средств для повышения потенции.