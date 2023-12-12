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Американский беспилотник-разведчик заметили возле Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/amerikanskij-bespilotnik-razvedchik-zametili-vozle-sochi
Американский беспилотник-разведчик заметили возле Сочи
Американский беспилотник-разведчик заметили возле Сочи

Военный самолет-разведчик США вечером 11 декабря приблизился к территории Краснодарского края.

По данным сервиса Flightradar24, беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk пролетел над Черным морем к берегам Сочи.

Самолет попал на радары недалеко от Краснодарского края, он летел со своей базы с отключенным датчиком определения местоположения. После включения датчиков беспилотник развернулся и полетел в сторону американской авиабазы в Сицилии.

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