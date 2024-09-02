Аллею славы погибших на СВО военных открыли в Динском районе

На ней установили стенды с изображениями бойцов, принявших участие в специальной военной операции, и информацией о них. В торжественном открытии приняли участие родственники военных, ветераны и волонтеры.

Глубокое уважение и скорбь ко всем погибшим в зоне специальной военной операции воплотились в Аллею славы. Память павших почтили минутой молчания. На открытие мемориальных досок пришли родные и близкие военных.

Увековечить память стало возможным благодаря совместным усилиям администрации Динского района и участникам организации «Красносельцы фронту».

«У нас целая команда, мы — «Красносельцы фронту», помогаем плетением сетей, эшелону в Ростове, госпиталю», — говорит участник помощи фронту Наталья Вогичева.

Макеты мемориальных досок разрабатывались больше двух месяцев. Самой важной частью стал сбор информации.

«На каждом баннере есть идеальный QR-код солдата. Благодаря ему можно попасть на сайт, в котором прописана краткая биография, подразделение, подвиги и награды», — сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

В администрации Динского района уверены, что Аллея славы станет важным местом сохранения исторической памяти о подвигах военных.

«Портреты, они будут важны, особенно для меня. Это важно для подрастающего поколения, чтобы ребята видели, помнили своих героев, не забывали их. Приходили, смотрели, проводили мероприятия», — отмечает исполняющий обязанности главы Красносельского сельского поселения Дмитрий Кадышев.

На церемонии открытия также вручили грамоты и благодарственные письма волонтерам за постоянный вклад в помощь участникам СВО.

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