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Аллею славы бокса Южного федерального округа построят в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/alleyu-slavy-boksa-yuzhnogo-federalnogo-okruga-postroyat-v-krasnodare
Аллею славы бокса Южного федерального округа построят в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Сейчас завершается работа над дизайн-проектом. Мэр кубанской столицы Евгений Наумов сообщил об этом 26 марта.

По словам главы города, вдоль тротуара установят звезды с именами выдающихся кубанских — олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и ЮФО. Кроме того, вблизи с каждой фамилией разместят оттиск кулака и QR-код, через который можно будет узнать биографию спортсмена. Также в аллее установят три стелы «Наставники чемпионов Кубани».

«Безусловно, каждый вид спорта заслуживает такого внимания! И есть куда стремиться», — написал Наумов в Telegram.

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