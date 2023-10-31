«Аллею Славы» благоустроили в Тихорецком районе по нацпроекту

Общественное пространство в станице Хоперской обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Аллея Славы» расположена в центральной части станицы. Ее площадь — 3,6 тыс. кв. м, отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

«Территория центральной части станицы — место притяжения жителей. Вблизи аллеи расположены социально значимые объекты — дом культуры, памятник погибшим воинам, школа и детский сад», — рассказал вице-губернатор.

На аллее обустроили места для отдыха и прогулок, уложили тротуарную плитку и установили скамейки, а также привели в порядок газоны и сделали цветочные клумбы.

Всего в регионе в этом году планируют благоустроить более 140 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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