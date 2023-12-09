Аллею памяти участников СВО перед Днем Героев открыли в Апшеронском районе

В преддверии Дня Героев Отечества в поселке Новые Поляны открыли первую в Апшеронском районе Аллею памяти героев СВО.

С такой инициативой выступила администрация поселения, и она была поддержана местными жителями.

В новом парке культуры и отдыха 8 декабря высадили 19 елей, 20 можжевельников и 20 туй, 10 саженцев грецких орехов. Кроме того, там установили памятные таблички погибшим участникам СВО, которые жили в поселке: Дмитрию Чекалкину, Артуру Мовяну, Евгению Покусаеву и Сергею Москалеву.

Глава поселения Алексей Кусакин поблагодарил всех участников акции за помощь в ее организации и проведении.

Благодаря содействию предпринимателей поселения удалось собрать 155 тыс. рублей, благодаря жителям — еще 85 тыс. рублей. На эти деньги закупили ели из питомника. Туи и можжевельники предоставил Апшеронский лесхоз-техникум. Саженцы грецких орехов принесли жители поселка, сообщает «Апшеронский рабочий».

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