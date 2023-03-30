Аллею маршалов к 9 мая откроют в Завокзальном микрорайоне Сочи
На Аллее маршалов установят бюсты выдающихся советских полководцев. Об этом 30 марта сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Восемь первых бюстов планируют установить к 9 мая. Еще пять появятся здесь 9 октября, к 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В следующем году планируется реконструкция мемориального комплекса.
«С инициативой о создании Аллеи к нам обратился Городской Совет ветеранов. Это предложение поддержали и другие наши жители. Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения в исторической памяти подвига наших предков, защитивших Родину от фашизма. И важнейшая задача — отстаивать правду, чтить, хранить и передавать потомкам все богатство истории нашего государства. И в то время, пока в недружественных странах сносятся памятные символы важнейшего периода мировой истории, мы открываем новые знаковые объекты», — написал Копайгородский в Telegram.
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