Аллею кремлевских елей высади в парке «Ривьера» в Сочи

В ходе акции, приуроченной к Году семьи, в розарии парка высадили аллею из 10 деревьев.

В парке четвертый год подряд в новогодние праздники традиционно наряжают живые ели в кадках. После праздников деревья пополняют дендрологическую коллекцию «Ривьеры».

«В Год семьи продолжаем проводить мероприятия, направленные на сохранение природы и ее ресурсного потенциала. Символично, что сегодня аллею высаживают семьи. Ежегодно мы высаживаем большое количество деревьев, кустарников, разбиваем клумбы, идет работа по высадке крупномерных пальм. Также до конца весны планируется завершить посадку 130 пальм», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский.

Всех участников в конце мероприятия угощали чаем из краснополянских трав. Кроме того, семьи могли бесплатно прокатиться на колесе обозрения.

Во всех муниципальных парках курорта после новогодних праздников высадили более 40 елей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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