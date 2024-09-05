Аллею городов-побратимов реконструируют в Краснодаре

Памятную аллею вдоль набережной в парке 30-летия Победы заложили в 2015 году в рамках празднования Дня города.

В тот день представители Карлсруэ, Харбина, Еревана и Сухума высадили по дереву робинии. Тогда же установили таблички с названиями городов.

Пространство планируют освежить и осовременить — там уберут мраморные таблички, но оставят деревья, высаженные иностранными гостями. Кроме того, планируют сохранить знак с датой закладки аллеи.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы список городов-побратимов и партнеров Краснодара расширялся, но сейчас на аллее представлены только четыре. Предложили убрать плиты и установить инсталляцию, на которую можно будет прикреплять символику городов. Конструкция займет около 10 м в длину и до 2 м в высоту. Идея хорошая, но нужно поработать над деталями, все продумать. Чтобы через 10 лет не пришлось вновь менять», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

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