Аллергенные сорняки будут косить в Краснодаре два раза в месяц

На внутриквартальных территориях, в парках и скверах карантинные растения скосят на площади почти 4,2 тыс. га, на кладбищах — еще 290 га.

В некоторых местах работы уже начали. Завершат покос в октябре.

На территории кладбищ сорняки будут косить от оградок до края проезжей части, а также по пешеходным проходам первых рядов захоронений. Работы проведут на Славянском, Всесвятском и Новом городском кладбищах, а также кладбищах хуторов Ленина и Восточного и поселка Белозерного.

Выкашивание растительности внутри мест захоронений остается в зоне ответственности родственников усопших.

Под особым контролем находятся территории возле школ, больниц, детских садов, складов, магазинов, а также в частном секторе и на участках для строительства, пустырях и местах массового пребывания, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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