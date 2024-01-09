Алкогольное мороженое приравняли к спиртному в России

Правительство РФ приняло решение о продаже алкогольного мороженого по правилам спиртных напитков.

Вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% с 2012 года относится к алкогольной — на ее производство, хранение, поставки и торговлю нужна лицензия. Также на нее распространяется запрет на продажу несовершеннолетним.

Однако алкогольное мороженое было среди товаров-исключений — несмотря на содержание спирта, алкоголем оно не считалось. Также в список входили содержащие спирт щербеты, замороженные десерты и сладкий пищевой лед. Теперь из списка их исключили, сообщает ТАСС.

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