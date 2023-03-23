Алексея Бердникова исключили из состава депутатов Гордумы Краснодара и партии «Единая Россия»

Об этом стало официально известно 23 марта. Депутаты городской Думы Краснодара на очередном заседании приняли решение о досрочном прекращении полномочий их коллеги — Алексея Бердникова.

Причина такому решению — наличие у депутата банковского счета в Эстонии. По словам Бердникова, иностранный счет принадлежит его супруге, которая родилась в Прибалтике. Он использовался для погашения ипотечного долга.

По этой же причине политический совет «Единой России» исключил Бердникова из партии.

«Решение принято в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию», — говорится в сообщении Краснодарского реготделения партии «Единая Россия».

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