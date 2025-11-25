Алексей Юртаев встретился с ректором госуниверситета Сочи Натальей Фроловой

В рамках рабочей встречи обсудили направления партнерства ведомства и учебного заведения в рамках реализации приоритетных государственных инициатив.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев подчеркнул, что потенциал госуниверситета в образовательной, научной и аналитической сферах велик.

«Мы рассчитываем на активное участие Сочинского госуниверситета в реализации всех обозначенных направлений», — добавил он.

Также на мероприятии обсудили перспективы реализации совместных проектов по повышению финансовой культуры кубанцев до 2030 года. Помимо этого, рассмотрели вопросы формирования у жителей устойчивых навыков противодействия новым видам мошенничества, а также сознательного подхода к управлению финансами.

Кроме того, на встрече обсудили внедрение бережливых технологий в курортной отрасли Кубани, перспективы интеграции инноваций. По словам Юртаева, возможны совместные мероприятия по реализации нацпроекта «Кадры в сфере туризма». Также отдельно подчеркнули значение дальнейшего развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

