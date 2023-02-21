Алексей Костылев: послание Путина поражает сенсационной последовательностью лидера нации

Главный редактор портала «Ясно», член Общественной палаты Краснодарского края Алексей Костылев прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Послание поражает сенсационной последовательностью курса лидера нации. Прежде всего, продолжение противостоянию натиску Запада. Когда начался геноцид на Донбассе в 2014 году, Путин, аналогично выступая перед Федеральным собранием, четко высказался, дав понять, что не собирается прогибаться под изменчивый Запад», — рассказал Алексей Костылев.

Все мирные возможности были исчерпаны — ничего не оставалось, кроме как начать спецоперацию в прошлом году, считает эксперт. Россия стремится завершить войну, начатую мировыми элитами, и прекратить геноцид.

«Спецоперация на Украине продолжится, Россия будет и дальше наращивать свою оборонную мощь, а семьи каждого погибшего получат всю необходимую помощь. Таковы новые вводные лидера нации. СВО, помимо своей миротворческой и геополитической миссии по разрушению однополярного мира, запустила процесс экономического роста и патриотического подъема», — отметил Костылев.

Владимир Путин всегда управлял государством последовательно, с постепенным развитием сил страны во всех сферах, добавил эксперт. Первоочередной задачей в начале «нулевых» для него стало установление стабильности в политической и финансовой жизни страны.

«Примерно со времен Мюнхенской речи 2007 года Россия сделала рывок в международных делах. В 2014 году, в первый виток мощного противостояния с Западом, американский журнал Forbes называет второй раз подряд Путина самым могущественным человеком мира, а Запад в истерике пытается заглушить мощь России санкциями. Тогда лидер нации сделал огромный акцент на внутреннем росте экономики и импортозамещении. России нужно было быть готовым к тем санкциям, которые посыпались в 2022 году, когда началась СВО», — объяснил Алексей Костылев.

По словам эксперта, в новом послании президент, по сути, объявил в стране всеобщую экономическую и гражданскую мобилизацию.

«Глава государства объявил рецепт выживания для бизнеса на данный момент — зарабатывать и вкладывать в России, брать социальную ответственность. Государство сделает максимальный разворот в сторону предпринимателей. А вот всем патриотам сейчас объявлена национальная миссия: на деле сделать свой вклад в страну, в ее процветание. Задача большая, красивая, непросто достижимая, очень непросто… Но реальная!» — считает Костылев.

Эксперт добавил, что изначально немногие верили, что Россию будут уважать и вновь бояться, а Путин сможет стать сильной и самостоятельной фигурой в международных делах.

«Сейчас кажется не менее невероятным, что страна сможет наконец сделать внутренний экономический прорыв, тем более учитывая крайне неблагоприятную международную ситуацию. Однако прежние достижения Путина показывают, что для него нет неподъемных тем, и вселяют оптимизм. Пора засучить рукава и со светлой головой, наполненной созидательным порывом и духовной глубиной, взяться за дело! Ведь правда за нами», — заключил Алексей Костылев.

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