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Алексей Копайгородский: в Сочи наводим порядок и днем, и ночью

Общество
08.09.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksej-kopajgorodskij-v-sochi-navodim-poryadok-i-dnem-i-nochyu
Видео канала «Кубань 24»

Туристам и жителям города-курорта показали изнанку ежедневной работы по благоустройству территорий. Соответствующее видео опубликовал мэр Алексей Копайгородский в своих соцсетях.

На кадрах видно, что пока город спит, сотни коммунальщиков и десятки единиц техники ежедневно обрезают и формируют кустарники, косят газоны, моют тротуары и брусчатку, а также подметают улицы. За чистотой местные власти следят практически круглосуточно. Все это делается для того, чтобы гости и жители Сочи могли наслаждаться комфортным и уютным отдыхом.

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