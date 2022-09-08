Алексей Копайгородский: в Сочи наводим порядок и днем, и ночью

Видео канала «Кубань 24»

Туристам и жителям города-курорта показали изнанку ежедневной работы по благоустройству территорий. Соответствующее видео опубликовал мэр Алексей Копайгородский в своих соцсетях.

На кадрах видно, что пока город спит, сотни коммунальщиков и десятки единиц техники ежедневно обрезают и формируют кустарники, косят газоны, моют тротуары и брусчатку, а также подметают улицы. За чистотой местные власти следят практически круглосуточно. Все это делается для того, чтобы гости и жители Сочи могли наслаждаться комфортным и уютным отдыхом.

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