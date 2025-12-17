Алексей Чеверев вступил в должность главы Северского района

Церемонию провели 17 декабря на сессии Совета муниципального образования.

Удостоверение главы муниципалитета Алексею Чевереву вручил глава управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров. Он поздравил Чеверева со вступлением в должность.

Алексей Чеверев родился 7 сентября 1985 года в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. С 2024 по 2025 год занимал пост заместителя главы Усть-Лабинского района. С 31 октября 2025 года был исполняющим обязанности главы Северского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: главу Гулькевичского района отправили в отставку в связи с утратой доверия. Было установлено, что глава муниципалитета предоставил недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Подпишись, здесь всегда интересно.