Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Александра Трембицкого исключили из фракции «Единой России» в ЗСК

Политика
16.11.2022 11:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandra-trembitskogo-isklyuchili-iz-fraktsii-edinoj-rossii-v-zsk
Александра Трембицкого исключили из фракции «Единой России» в ЗСК
Александр Трембицкий. Фото t.me/trembickiy

Такое решение приняли 16 ноября на заседании фракции «Единой России» в Заксобрании Краснодарского края.

«Принято решение о выводе из состава депутатского объединения Александра Трембицкого, поскольку после назначения сенатором Российской Федерации он сложил полномочия депутата Законодательного Собрания», — говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Также депутаты рассмотрели заявление депутата ЗСК Олега Бойченко о включении его в состав фракции партии «Единая Россия» в ЗСК. Численность фракции осталась неизменной. В нее по-прежнему входят 62 депутата.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Трембицкий вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике. Соответствующее постановление приняли 2 ноября на 532-м заседании СовФеда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей
  3. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. СК опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома в Анапе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях