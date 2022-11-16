Александра Трембицкого исключили из фракции «Единой России» в ЗСК
Политика
16.11.2022 11:46
Такое решение приняли 16 ноября на заседании фракции «Единой России» в Заксобрании Краснодарского края.
«Принято решение о выводе из состава депутатского объединения Александра Трембицкого, поскольку после назначения сенатором Российской Федерации он сложил полномочия депутата Законодательного Собрания», — говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».
Также депутаты рассмотрели заявление депутата ЗСК Олега Бойченко о включении его в состав фракции партии «Единая Россия» в ЗСК. Численность фракции осталась неизменной. В нее по-прежнему входят 62 депутата.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Трембицкий вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике. Соответствующее постановление приняли 2 ноября на 532-м заседании СовФеда.
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