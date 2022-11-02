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Александр Трембицкий вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике

Политика
02.11.2022 14:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-trembitskij-voshel-v-sostav-komiteta-soveta-federatsii-po-ekonomicheskoj-politike
Александр Трембицкий вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике
Александр Трембицкий. Фото пресс-службы ЗСК

Соответствующее постановление приняли на 532-м заседании Совета Федерации. Об этом сообщили 2 ноября.

Нового представителя в верхней палате от законодательного органа государственной власти Краснодарского края представила председатель СФ Валентина Матвиенко. Александру Трембицкому вручили удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-замглавы Краснодарского края, вице-спикер ЗСК Александр Трембицкий получил статус сенатора от Кубани в Совете Федераций 27 октября. Все 68 депутатов на четвертой сессии ЗСК единогласно утвердили его кандидатуру.

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