Александр Трембицкий вошел в состав комитета Совета Федерации по экономической политике

Александр Трембицкий. Фото пресс-службы ЗСК

Соответствующее постановление приняли на 532-м заседании Совета Федерации. Об этом сообщили 2 ноября.

Нового представителя в верхней палате от законодательного органа государственной власти Краснодарского края представила председатель СФ Валентина Матвиенко. Александру Трембицкому вручили удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-замглавы Краснодарского края, вице-спикер ЗСК Александр Трембицкий получил статус сенатора от Кубани в Совете Федераций 27 октября. Все 68 депутатов на четвертой сессии ЗСК единогласно утвердили его кандидатуру.