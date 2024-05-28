Александр Власов вручил госнаграды кубанским добровольцам

Церемония награждения прошла на территории военно-патриотического центра «Патриот» имени Героя России, генерала армии Виктора Казанцева.

«Сегодня мы чествуем настоящих героев, наших добровольцев. Тех, кто не по приказу, а по зову сердца встал на защиту мирных жителей новых регионов России и национальных интересов нашей страны. Десятки тысяч жителей Краснодарского края, в том числе военнослужащие, казаки и добровольцы с честью и мужеством, отвагой и храбростью, смелостью выполняли и выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — отметил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Замгубернатора Власов и военный комиссар Кубани Алексей Чугункин наградили 73 добровольца и казака Кубанского казачьего войска. Также им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «За храбрость» II степени. В память о погибших участниках спецоперации объявили минуту молчания.

Госнаграды уже вручили более 1,4 тыс. кубанским казакам. Помимо этого, более 700 представителей удостоили региональных и казачьих наград, благодарностей ЗСК, медалей ДНР и ЛНР.

Кроме того, вице-губернатор Александр Власов наградил почетными грамотами представителей органов власти, военного управления за вклад в открытие центра «Патриот». По его словам, учреждение будет одним из ключевых объектов в системе военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки кубанской молодежи Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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