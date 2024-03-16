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Александр Руденко: сегодня мы выбираем того, кто будет беречь и защищать наш дом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-rudenko-segodnya-my-vybiraem-togo-kto-budet-berech-i-zashhishhat-nash-dom
Фото "Кубань 24"

Директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко проголосовал на выборах президента России.

Александр Руденко пришел на избирательный участок в СОШ № 3 в Краснодаре со всей семьей — супругой, сыновьями и дочкой.

«Я пришел вместе со своей семьей, потому что сегодня важнейший день в истории страны, в истории наших соотечественников, в истории моей семьи. Сегодня мы выбираем того, кто будет беречь и защищать наш общий дом — Россию.

Это будущее, это будущее моей семьи, будущее моих детей, будущее моих потомков. Поэтому я сегодня здесь, поэтому я голосую и для меня важно, как будут жить дальше мои дети и дети моих детей», — сказал Александр Руденко.

Фото «Кубань 24»

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