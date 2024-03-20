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Александр Руденко: нас ждет большая работа по развитию нашего Отечества

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-rudenko-nas-zhdet-bolshaya-rabota-po-razvitiyu-nashego-otechestva
Александр Руденко. Фото «Кубань 24»

Руководитель медиахолдинга «Кубань24» Александр Руденко поделился своими впечатлениями о встрече с президентом России. По его словам, впереди всю страну ждет большая работа по ее благоустройству.

«На самом деле это очень торжественная встреча в Кремле, где президент говорил слова благодарности всем доверенным лицам, которые принимали участие в этой предвыборной кампании. Но главные слова президента были нацелены на то, что все наказы, инициативы должны быть проработаны, чтобы не забыть ничего, о чем просили люди во время этих 2-3 месяцев. Конечно, впереди у нас большая работа. Опять же, повторюсь, что слова президента были таковы — это только пролог, начало большой и глобальной работы по благоустройству, по развитию нашего Отечества», — сказал директор медиахолдинга «Кубань24» Александр Руденко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 20 марта провел в Кремле встречу с доверенными лицами, и сделал несколько заявлений.

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