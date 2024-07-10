Александр Нестеренко назначен вице-губернатором Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Александра Нестеренко заместителем главы региона.

Александр Нестеренко будет отвечать за строительную сферу, курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, Госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Александр Нестеренко родился 1 января 1989 года в Лесозаводске Приморского края. Он учился в Ростовском государственном строительном университете и получил квалификацию инженера. Работал специалистом управления капитального строительства Новокубанского района, замначальника отдела территориального управления Росфиннадзора в Краснодарском крае. С 2018 по 2020 годы работал главным инспектором контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

В мае Александра Нестеренко назначили на должность замруководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», а с августа 2023 года он возглавил это ведомство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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