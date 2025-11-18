Александр Маглинов из Курганинского района стал лучшим аграрием Кубани

Жители Краснодарского края выбрали лучшего агрария края. Большинством голосов победителем конкурса «Герой урожая-2025» от телеканала «Кубань 24» стал руководитель КФХ из Курганинского района Александр Маглинов.

КФХ третий год подряд собирает награды районного конкурса жатвы. Один только рапс убирают с урожайностью до 50 ц/г — в два раза больше среднего по краю. Местные сотрудники рассказали, что глава КФХ трудится с уважением к земле и людям.

«Подскажет, если вдруг что-то человек не знает, в технике разбирается. Требует от человека то, что он должен делать на своей работе, ни больше ни меньше», — делится бывший сотрудник КФХ Александра Маглинова Степан Рябов.

По наследству у Александра Маглинова любовь к земле. В сельском хозяйстве трудились его дед и прадед. Фермер и сам полжизни выращивает кубанский хлеб. Бывший агроном, а ныне глава КФХ может сеять без подсказок электроники на умной технике, но доверяет это профессионалам своей команды.

«Немного тревожно было. Там же было несколько этапов. За результатами постоянно следили родственники, в том числе супруга», — рассказывает Александр Маглинов.

Около двух месяцев в соцсетях «Кубань 24» выбирали агрария края. За Александра Маглинова из Курганинского района проголосовали почти 48 тыс. кубанцев.

Приз зрительских симпатий присудили агроному Ларисе Татьянко. Она посвятила своей работе более 40 лет и даже получила почетное звание «Ветерана труда».

«Появилась возможность рассказать о своей профессии агронома, о людях, с которыми я работаю. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за меня», — говорит агроном из Щербиновского района Лариса Татьянко.

Конкурс «Герой урожая» проходит на Кубани уже третий год подряд. В этот раз он собрал 33 агрария из 20 районов региона. Победителей наградят уже 21 ноября в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

