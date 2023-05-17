Александр Григорян стал главным тренером ПФК «Кубань»

О назначении специалиста стало официально известно 17 мая. Контракт 56-летнего Александра Григоряна с «Кубанью» рассчитан до конца текущего сезона, в котором осталось сыграть всего три игры.

Григорян уже приступил к работе с командой. В тренерский штаб также войдут экс-футболист сборной России Евгений Варламов, бывший игрок «Кубани» Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Александр Григорян родился в Ереване, тренерскую карьеру начинал в Кисловодске. Он работал главным тренером в «Химках», «Анжи», «Тамбове», «СКА-Энергии», «Луч-Энергии», «Тосно», «Машуке-КМВ», армянских клубах «Урарту» и «Алашкерт», женских клубах «Лада», «Надежда», «Звезда-2005».

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