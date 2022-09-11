Александр Брод: выборы в Краснодарском крае традиционно проходят динамично и конкурентно

Александр Брод. Фото Станислава Красильникова/ТАСС

Член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод прокомментировал ход выборов в Краснодарском крае.

«Выборы в Краснодарском крае традиционно проходят динамично и конкурентно. Это легко объяснимо: в регионе представлен широкий спектр общественно-политических, экономических, финансовых сил. Выборы — это всегда борьба, столкновение интересов особенно в таком развитом и привлекательном регионе, как Кубань. Тем не менее, год от года растет политическая культура участников выборов, совершенствуются избирательные процессы, развивается институт общественного наблюдения», — рассказал он.

По словам Брода, это влияет на высокую активность избирателей.

«По итогам двух дней голосования почти 38% избирателей Кубани уже приняли участие в выборах, отдав свои голоса за кандидатов и партии. При этом избирательные комиссии работают четко, слаженно, строго, в рамках правового поля», — добавил эксперт.

Он отметил, что грубых нарушений в ходе голосования не наблюдается. При этом «далеко не все политические силы демонстрируют готовность к цивилизованным формам состязательности».

«Особо усердствуют представители КПРФ, вбрасывая недостоверную информацию, провоцируя конфликты на участках», — уточнил Брод.

Эксперт добавил, что в крае отмечается высокая прозрачность и открытость выборов. Участки оборудованы камерами видеофиксации, за соблюдением законности на избирательных участках следят более 16 тыс. 300 наблюдателей.

«Досадное недоразумение, случившееся на одном из избирательных участков города Геленджика, не смогло омрачить выборы в регионе. Во-первых, проверку инцидента ведут правоохранительные органы. Во-вторых, процесс голосования на участке не прерывался ни на минуту. Надеюсь, проверка будет проведена оперативно и объективно, а подобные казусы больше не повторятся. Неприятно, что кто-то пытается заработать на произошедшем сомнительные политические дивиденды», — сказал Брод.

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