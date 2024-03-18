Александр Брод: выборы президента РФ на Кубани организовали на высоком уровне

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод прокомментировал ход выборов президента РФ в Краснодарском крае.

Эксперт отметил, что кампания по выборам главы государства на территории края прошла успешно, выборы были организованы на высоком уровне.

«Созданы максимально комфортные и безопасные условия, чтобы все избиратели могли реализовать свое право. Серьезно влияющих на результаты голосования нарушений не выявлено. Отдельные «шероховатости» имели место быть, но оперативно устранялись», — рассказал Александр Брод.

Явка на Кубани стала рекордной, а наблюдатели получали объективную информацию о происходящем на избирательных участках, добавил эксперт.

«Институт общественного наблюдения на выборах в Краснодарском крае сложился давно. Он объединяет членов ОП региона, совета по правам человека при губернаторе, активистов, Союза журналистов Кубани, вузовское сообщество и авторитетных лидеров НКО. Была проделана большая работа по подготовке общественных наблюдателей — более 8, 5 тыс. человек успешно прошли обучение. Из них более 5,6 тыс. наблюдателей были назначены на все избирательные участки региона. Более 5 тыс. сообщений от общественных наблюдателей поступило в дни голосования на карту сообщений НОМ. Отражалось все, что происходит на избирательных участках, как работают избирательные комиссии, как соблюдается законодательство и все необходимые избирательные процедуры», — отметил Брод.

По его словам, серьезная подготовительная работа по организации общественного наблюдения дала позитивные плоды. Выборы прошли максимально открыто, прозрачно, с минимумом ошибок и нарушений.

«И даже в случае откровенных провокаций, попыток очернить избирательный процесс в России, никоим образом это на настрое избирателей не отразилось. Скорее наоборот, высокая явка избирателей, их положительные отзывы, высокое мнение об избирательном процессе, лучшее тому подтверждение», — добавил эксперт.

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