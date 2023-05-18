Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Александр Бородавка возглавил департамент внутренней политики Краснодарского края

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-borodavka-vozglavil-departament-vnutrennej-politiki-krasnodarskogo-kraya
Александр Бородавка возглавил департамент внутренней политики Краснодарского края
Александр Бородавка. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Распоряжение о назначении Александра Бородавки директором департамента внутренней политики подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

До этого назначения Бородавка занимал должность заместителя директора департамента внутренней политики края.

Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе. Он учился по специальности политология в Кубанском государственном университете. На муниципальной службе работает с 2002 года.

Работал с 2018 по 2019 годы на должности заместителя главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района, в 2021 году — начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики края. В марте 2022 года стал заместителем директора департамента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев приступил к работе в Херсонской области.

Статьи
Откуда пошли названия дней недели
Откуда пошли названия дней недели
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
Почему может кружиться голова?
Почему может кружиться голова?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях