Александр Бородавка возглавил департамент внутренней политики Краснодарского края

Распоряжение о назначении Александра Бородавки директором департамента внутренней политики подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

До этого назначения Бородавка занимал должность заместителя директора департамента внутренней политики края.

Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе. Он учился по специальности политология в Кубанском государственном университете. На муниципальной службе работает с 2002 года.

Работал с 2018 по 2019 годы на должности заместителя главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района, в 2021 году — начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики края. В марте 2022 года стал заместителем директора департамента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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