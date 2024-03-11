Акваторию Азовского моря впервые полностью исследуют в 2024 году

Исследования проведут ученые Южного научного центра Российской академии наук впервые проведут исследование акватории Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ.

«Азовское море стало внутренним водоемом России, в этом статусе оно сейчас уникальное. Ранее по понятным событиям исследования были ограничены, была часть, которая ранее условно принадлежала Украине, там тоже были определенные запреты. Сейчас мы можем в полной мере исследовать всю акваторию Азовского моря, и, собственно, мы это и планируем сделать в первом нашем рейсе, который мы выйдем во второй половине апреля», — сказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, доктор биологических наук Олег Степаньян.

Особое внимание во время исследований удалят осолонению моря — сейчас его соленость в 1,5 раза превышает стандартные показатели и приближается к показателям Черного моря, что влияет на обитателей. В восточной части Таганрогского залива ученые обнаружили не характерного для этих вод хищника — солнечного окуня. Он представляет серьезную угрозу для местных видов.

«Та живность, которая обитала там 5–10 лет назад, ее сейчас уже нет, эту нишу занимают другие виды — эмигранты из Черного моря. Экосистема перестраивается, теряет свою устойчивость. То есть появляются всякие вселенцы из дальних морей и океанов, и сейчас в Азовском море этот процесс необходимо контролировать. Конечно, очень интересно посмотреть, распространяются ли эти виды на западную часть моря, на северную часть — то, что прилегает к Херсонской и Запорожской областям, территории ДНР. Там исследования больше 10 лет уже вообще никто не проводил именно в более прибрежной мелководной части», — добавил Степаньян.

Он также отметил, что ученые должны будут заново создать «портрет» моря, чтобы понять его состояние. Они исследуют проблему с распространением медуз в курортный сезон и разработают предложения для стабилизации ситуации.

Всего в 2024 году ученые планируют провести 8 экспедиций по 10 суток в Азовском и Черном морях. Исследования завершатся в декабре, сообщает ТАСС.

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