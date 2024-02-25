Акцию «Стоп кровь» провели в Кубанском государственном университете

Акцию для студентов провел волонтерский центр тактической подготовки «Архангел».

Собравшимся рассказали и показали на практике, как остановить кровь себе или находящимся рядом людям, а также как оказывать первую помощь пострадавшим. Отдельно эксперт рассказал, как вести себя в экстренной ситуации и не поддаваться панике.

«В любой момент с человеком могут произойти различные ситуации и к этому нужно быть готовым. Нужно сохранить жизнь каждого человека. Жизнь человека — это самое важное, что вообще есть. И ключевые задачи, которые перед нами ставит глава государства – это, безусловно, сохранение мира и справедливости», – отметил Александр Руденко, руководитель медиахолдинга «Кубань 24», который также побывал на акции.

В ближайшее время с обучающей программой волонтеры отправятся в Белгород.

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