Первые лавочки из переработанных пластиковых крышек установили на Кубани

Жители Краснодарского края собирали и сдавали пластиковые крышки от бутылок в рамках акции «Крышки на благо».

Сбор вели в 36 муниципальных образованиях школьники, воспитанники детских садов и все желающие. Собраннее крышки передавали в пункты приема для последующей переработки. Затем из полученного сырья были изготовлены лавочки. Их уже начали устанавливать в общественных местах в Белореченском, Крымском, Кавказском, Гулькевичском районах.

Больше всего пластиковых крышек жители Белоглинского, Белореченского, Брюховецкого, Гулькевичского, Динского, Каневского, Красноармейского, Крымского, Отрадненского, Староминского, Мостовского, Славянского районов и Краснодара.

«Акция наглядно демонстрирует один из известнейших принципов экологии «Мысли глобально, а действуй локально», ведь каждая заботливо собранная крышечка является частью одной большой лавочки», — отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Мария Краснощекова.

Акцию продлили до конца 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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