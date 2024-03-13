Акцию «ПРОдиабет» проведут краевые врачи в Каневском районе

Бригада специалистов ККБ №2 примет пациентов 14 марта в районной больнице в станице Каневской. Акцию организовали в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря акции местные жители смогут посетить ангиохирурга, кардиолога, эндокринолога, окулиста и невролога, отметила главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Краснодарского края Валерия Являнская.

«Во время прошлого выезда в Абинский район специалисты осмотрели порядка 60 человек. Всего же с начала года обследование в рамках проекта «ПРОдиабет» прошли более 400 человек», — добавила она.

Кроме того, в рамках акции врачи организуют для пациентов Школы правильного питания и профилактики осложнений сахарного диабета.

Проект ориентирован на профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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