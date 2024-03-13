В станице Новодмитриевской после капремонта открыли амбулаторию

Медучреждение 1961 года постройки в Северском районе отремонтировали по распоряжению главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Обновление амбулатории провели за счет средств краевой казны в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В медучреждении установили новые окна и двери, постелили напольное покрытие, привели в надлежащее состояние стены и фасад. Также закупили удобную мебель для зоны ожидания и современную медтехнику.

Кроме того, в этом году амбулатория получит аппарат УЗИ. Она обслуживает почти 8 тыс. жителей Новодмитриевской, в том числе 1,7 тыс. детей. За смену здесь могут принять до 75 человек.

До конца этого года на Кубани проведут капитальный ремонт в 30 больницах и поликлиниках. Три медучреждения обновят согласно нацпроекту «Здравоохранение», остальные — по госпрограмме «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в станице Старомышастовской после капремонта открыли Дом культуры.