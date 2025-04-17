Акцию «Недетские игры» провели в станице Кущевской в рамках краевого проекта

Речь идет о проекте «Антинаркотическая безопасность», который в Краснодарском крае проводят ежегодно.

В нем приняли участие более 600 человек — это представители правоохранительных органов, регионального министерства здравоохранения, Кубанского казачьего войска, аппарата АТК и команды муниципалитетов.

В рамках проекта на базе школы № 1 станицы Кущевской организовали акцию «Недетские игры»: командам предстояло решить ситуации, связанные с употреблением наркотиков среди подростков, и вовлечь их полезный досуг.

«На проекте специалисты профильных ведомств обмениваются лучшими практиками, обучают представителей муниципальных комиссий. Это необходимо для улучшения ситуации в регионе, повышения уровня антинаркотической безопасности среди подростков и молодежи», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

В учебном заведении также открыли тематические модульные площадки — «Антинаркотическая профилактика в образовательной среде», «Спорт – фундамент здорового образа жизни» и др. А для тренеров спортшкол провели мастер-класс по «антидопинговой работе» и правилам использования спортивного питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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