Акцию «Кубань против рака» проведут 13 ноября в Темрюке
Профилактическое мероприятие пройдет 13 ноября во взрослом поликлиническом отделении Темрюкской ЦРБ.
Пациентов примут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Для прохождения осмотра необходимо предварительно записаться в регистратуре.
Акция проводится в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, что соответствует одному из вопросов нацпроекта «Здравоохранение».
«Проект «Кубань против рака» реализуем на Кубани уже 12 лет. За это время удалось увеличить количество выявлений злокачественных новообразований у пациентов на ранних стадиях до 60%. Только за прошлые недели благодаря онкопрофилактическим выездам обследовали более 50 человек», — цитирует главного внештатного врача-онколога краевого минздрава Романа Мурашко пресс-служба администрации Краснодарского края.
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