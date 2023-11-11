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Акцию «Кубань против рака» проведут 13 ноября в Темрюке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiyu-kuban-protiv-raka-provedut-13-noyabrya-v-temryuke
Акцию «Кубань против рака» проведут 13 ноября в Темрюке
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Профилактическое мероприятие пройдет 13 ноября во взрослом поликлиническом отделении Темрюкской ЦРБ.

Пациентов примут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Для прохождения осмотра необходимо предварительно записаться в регистратуре.

Акция проводится в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, что соответствует одному из вопросов нацпроекта «Здравоохранение».

«Проект «Кубань против рака» реализуем на Кубани уже 12 лет. За это время удалось увеличить количество выявлений злокачественных новообразований у пациентов на ранних стадиях до 60%. Только за прошлые недели благодаря онкопрофилактическим выездам обследовали более 50 человек», — цитирует главного внештатного врача-онколога краевого минздрава Романа Мурашко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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