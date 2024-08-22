Акцию «Кубань — край долгожителей» до конца года проведут в 10 районах региона

В рамках данного проекта пенсионеры из удаленных районов края могут бесплатно пройти медобследование у узких специалистов. Такую работу проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

С начала года медики Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн провели уже 23 выезда в муниципалитеты, где обследовали более 880 человек.

«Сегодня наши медики принимают жителей Гулькевичского района. До конца года запланировали еще 10 выездов, в том числе в Выселковский и Курганинский районы», — сообщил главный внештатный гериатр краевого министерства здравоохранения Сергей Исаенко.

Помимо обследования на местах, специалисты при необходимости могут выдать направление на госпитализацию или на консультацию в специализированные медицинские организации Краснодарского края.

Акция «Кубань – край долгожителей» помогает своевременно выявлять хронические заболевания у пожилых людей и определять их лечение. В прошлом году ее участниками стали 2,3 тыс. жителей городов и районов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле акцию «Кубань — край долгожителей» провели для жителей Кущевского района.