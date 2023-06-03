Акция «Zа здоровый образ жизни» прошла в Новороссийске

Торжественная церемония открытия состоялась 3 июня на центральном стадионе в станице Натухаевской.

«В рамках конкурса прошли городские соревнования по футболу, первенство по легкой атлетике, показательные выступления спортсменов, мастер-классы по различным видам спорта, состязания по армрестлингу, соревнования на территории Центра казачьей молодежи «Ермак». Сотни юных спортсменов и казачат приняли участие в зарядке, которую провела мастер спорта России Светлана Иванькова», — рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Золотыми и серебряными знаками ГТО спортсменов наградила депутат ЗСК, олимпийская чемпионка Ирина Караваева. Краснодарский край — один лидеров в стране по этому направлению, а Новороссийск — лучший город по реализации комплекса в крае.

В рамках праздника прошли соревнования по шахматам, занятия по фланкировке и состязания по боевым единоборствам.

Мероприятия акции продолжатся в станице Выселки 4 июня — там пройдут зарядка со спортсменами, соревнования по плаванию, мероприятия по военно-прикладным видам спорта. Также в этот день в Комсомольском парке станицы Динской пройдет зарядка и будут работать тематические площадки по различным видам спорта, а казаки и молодежь сдадут нормы «ГТО». Соревнования среди детей пройдут на территории спорткомплекса «Аполлон», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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