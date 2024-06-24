Акция «Свеча памяти» прошла во всех районах Краснодарского края

Десятки тысяч кубанцев рано утром пришли к мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы почтить память погибших.

Это мог быть самый обычный выходной для жителей Советского Союза. Однако в этот день их жизнь разделилась на до и после. Нет семьи, которую не коснулось бы горе.

Почти 3 тыс. человек собрались у монумента в Сочи. Вместе с горожанами был исполняющий обязанности главы Сочи Андрей Прошушин. Минутой молчания присутствующие вспомнили солдат, не вернувшихся домой.

К акции «Свеча памяти» присоединились и анапчане. Многие держали в руках портреты своих героев. О трагедии рассказывали через фронтовые песни и стихи военных лет. Цветы и свечи к Вечному огню возложили местные жители, в их числе и глава города Василий Швец.

Вечные огни у мемориалов зажгли в шести поселениях Лабинского района. Ранее они горели только по праздникам. Теперь же «Огонь памяти» будет постоянным.

Патриотическая эстафета объединила юных патриотов, активистов и представителей местной власти.

«В 1941 году началась Великая Отечественная война. Военкомат наших зассовских ребят призвал больше 300 человек. Вернулись с войны меньше половины. Больше половины отдали жизнь за нашу станицу, за то, чтобы мы с вами жили», ― отмечает глава Зассовского сельского поселения Сергей Суховеев.

Кубанцы вспоминали всех, кто погиб, не увидев Победы. Лозунгом этого дня стала крылатая фраза «Никто не забыт, ничто не забыто».

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