Акция «Кубань против рака» пройдет 1 апреля в Кавказском районе

Специалисты клинического онкодиспансера № 1 проведут осмотры в станице Кавказской.

Акцию проведут в Кавказской ЦРБ на улице Малиновского, 228. Предварительно записаться можно в регистратуре поликлиники.

Борьба с онкологическими заболеваниями — один из вопросов национального проекта «Здравоохранение».

С начала 2024 года на таких выездных акциях ведущие специалисты края обследовали более 400 человек. У 15 из них выявили признаки злокачественного новообразования и направили на дальнейшую диагностику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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